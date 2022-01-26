لبنان

الاسمر يتحدث عن الموازنة.. هذا ما قاله

Lebanon 24
26-01-2022 | 01:07
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اعتبر رئيس اتحاد العمالي العام بشارة الاسمر أن الموازنة لا تعطي الحيز الاكبر للواقع الصحي والاجتماعي والاقتصادي الذي نعيشه.
الاسمر وفي حديث لصوت لبنان قال: نحن ضد رفع الضرائب والرسوم في ظل واقع اكثر من سيء نعيشه.
 
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رئيس اتحاد العمالي العام

بشارة الاسمر

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