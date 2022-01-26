الاسمر يتحدث عن الموازنة.. هذا ما قاله

اعتبر رئيس اتحاد العمالي العام بشارة الاسمر أن الموازنة لا تعطي الحيز الاكبر للواقع الصحي والاجتماعي والاقتصادي الذي نعيشه.الاسمر وفي حديث لصوت لبنان قال: نحن ضد رفع الضرائب والرسوم في ظل واقع اكثر من سيء نعيشه.