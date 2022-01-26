أزمة رغيف "على الطريق"؟

يبدو أن أزمة الطحين لم تشهد انفراجاً بعد بسبب عدم دفع مصرف لبنان الأموال المستحقة للمطاحن التي بدورها لا تطحن القمح وتسلمه للأفران خوفا من أي تقاعس بدفع مستحقاتها.

وفي هذا الإطار، أكد مصدر في نقابة صناعة الخبز ان "مخزون الطحين الموجود حاليا يكفي لشهر ونصف الشهر فقط"، محذرا من أنه "إذا استمرت الأمور على ما هي عليه اليوم فسنكون أمام أزمة حتما".

أما عن سعر ربطة الخبز، فقد أعلن المصدر ان السعر مستقر حالياً طالما أن سعر صرف الدولار مقابل الليرة وسعر المازوت مستقرين، وفي حال طرأ أي تعديل عليهما فسيتغير السعر تلقائياً".