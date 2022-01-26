لبنانيون قرّروا تحدّي الأوضاع!

رغم الأزمة الاقتصادية في لبنان، لم يستلم الكثير من اللبنانيين الذين قرروا فتح مطاعم ومقاهي جديدة، حيث لوحظ أن عددا مقبولاً من المطاعم والمقاهي افتتح منذ أشهر لحد اليوم في مناطق مختلفة منها بيروت، جبيل، والبترون. وما هو مختلف في هذه المطاعم أنها تهدف الى تقديم الاطباق الى الزبون بطريقة ملفتة ومبكرة، فمنها من يلجأ الى إكمال تحضير الاطباق عقب تقديمها على الطاولة بدلاً من المطبخ، ما يلفت نظر الزبون الذي يصور ما يحصل أمامه وينشره على مواقع التواصل الاجتماعي، أي أنه يسوّق للمطعم بطريقة غير مباشرة. كما لوحظ أن الاقبال على هذا النوع من المطاعم جيد جداً.