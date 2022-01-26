الدولار "نزول"... واسعار المواد الغذائية الى ارتفاع!

بالرغم من انخفاض المستمر لسعر صرف الدولار في السوق الموازية، الا ان اسعار السلع الغذائية لم تنخفض بتاتا، ولم تلتزم السوبرماركت بتخفيض الاسعار بعد هبوط الدولار نحو 10 آلاف ليرة.

على سبيل المثال لا الحصر، لوحظ ان سعر كيس الرز المصري كان يبلغ 75 الف ليرة عندما كان سعر صرف الدولار الواحد 31 الف ليرة، اما اليوم فيبلغ سعر كيس الرز 90 الف ليرة في حين ان الدولار انخفض الى حدود 22 الف ليرة. كما عمد بعض التجار، الى اخفاء بعض السلع الأساسية كالزيت والسكر بانتظار معاودة ارتفاع سعر صرف الدولار.

والخبر برسم وزارة الاقتصاد.