اتحادات النقل البري تواصل تحركاتها.. وهذا ما يجري في بيروت

بدأ تجمع السيارات العمومية والباصات والشاحنات في محيط السرايا الحكومية، تلبية لدعوة اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بهدف الضغط لوضع الاتفاق مع الحكومة على جدول اعمال مجلس الوزراء.وأفادت غرفة التحكم المروري الى ان عدداً من السائقين العموميين قطع السير عند جريدة النهار بيروت، وعند مدخل زقاق البلاط.