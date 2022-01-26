محطة تلفزيونية.. تحت خط الفقر

لا تزال إحدى المحطات التلفزيونية تعاني من شح كبير في الأموال، ورواتب الموظفين على حالها على الرغم من الوعود "البارزة" التي كانوا قد تلقوها في وقت سابق، اثر اعتصام نفذوه للمطالبة برفع الرواتب تزامناً مع الارتفاع الجنوني للاسعار.