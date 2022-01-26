لبنان

محطة تلفزيونية.. تحت خط الفقر

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-01-2022 | 03:30
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لا تزال إحدى المحطات التلفزيونية تعاني من شح كبير  في الأموال، ورواتب الموظفين على حالها  على الرغم من الوعود "البارزة" التي كانوا قد تلقوها في وقت سابق، اثر اعتصام نفذوه للمطالبة برفع الرواتب تزامناً مع الارتفاع الجنوني للاسعار.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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