كورونا يضرب في المدارس.. والإجراءات "عالسكت"

اشتكى عدد كبير من الاهالي من تفشي فيروس كورونا ومتحور أوميكرون بشكل كبير في عدد من المدارس، وعدم اقدام الادارة على ابلاغهم بالاجراءات المتخذة والصفوف التي تم اقفالها، ما شكل نوعاً من الخوف لديهم من امكانية أن يكون هناك مخالطة مع أولاد آخرين، ما سيؤدي حتماً الى نقل العدوى الى المنازل.