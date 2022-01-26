لبنان

ضاهر يتحدث عن مؤتمر وطني برعاية دولية... هذا ما قاله

Lebanon 24
26-01-2022 | 02:38
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أعرب النائب ميشال ضاهر، عن خشيته من "أن تتّجه الأمور الى التصعيد والمواجهة وتتسبب في المس بالاستحقاق الانتخابي"، متابعاً أن "ما يعزز شكّي هو عدم إتخاذ الرئيس سعد الحريري وكتلته خيار الاستقالة من الندوة البرلمانية عندها قد يتم الدعوة إلى مؤتمر وطني برعاية دولية للعبور الى الجمهورية الثالثة لأن هذا النظام فشل على جميع الأصعدة".
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