لبنان

الدولار بـ 10 آلاف ليرة.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
26-01-2022 | 02:45
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حددت وزارة المالية اللبنانية المعدل المتوسط لسعر الصرف 10,083 ليرة للدولار في موازنة 2022.

وأعلنت استمرار تعليق دفع استحقاقات سندات الخزينة بالعملة الأجنبية
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