لبنان

ميقاتي رأس جلسة مجلس الوزراء واستقبل وزيري الطاقة في الأردن وسوريا

Lebanon 24
26-01-2022 | 05:05
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رأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي لاستكمال البحث في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022، في حضور جميع الوزراء. 
وسيستكمل مجلس الوزراء البحث في جلسة تعقد عند التاسعة من صباح غد الخميس.

وكان رئيس مجلس الوزراء استقبل صباحا وزيري الطاقة في الاردن صالح الخرابشة وسوريا غسان الزامل في حضور وزير الطاقة والمياه وليد فياض،لمناسبة توقيع لبنان اتفاقا لاستيراد الطاقة من الاردن عبر سوريا.
وفي خلال اللقاء رحّب الرئيس ميقاتي بالضيفين الاردني والسوري. وقال:نحن نشكر الاردن وسوريا لتعاونهما في انجاز هذا المشروع الحيوي للبنان، والذي  سيساعد على حل ازمة الكهرباء في لبنان ".
وقال " في الاوقات الصعبة التي يمر بها لبنان، تأتي هذه الخطوة كمساهمة عملية مشكورة لحل ازماتنا المتركمة، واننا نتطلع ايضا الى انجاز الخطوات اللازمة لاستجرار الغاز من مصر في اقرب وقت". 
 
 
 
 
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