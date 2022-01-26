لبنان

برد قارس مستمر.. والثلوج قطعت الطرقات بدءاً من ارتفاع 1000 متر!

Lebanon 24
26-01-2022 | 02:48
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أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" أن الثلوج قطعت الطرق بدءا من ارتفاع 1000 متر وما دون، مع تدن ملحوظ في درجات الحرارة وطبقات جليدية تزيد من تفاعل العاصفة.
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طرقات

ثلوج

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