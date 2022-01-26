برد قارس مستمر.. والثلوج قطعت الطرقات بدءاً من ارتفاع 1000 متر!

أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" أن الثلوج قطعت الطرق بدءا من ارتفاع 1000 متر وما دون، مع تدن ملحوظ في درجات الحرارة وطبقات جليدية تزيد من تفاعل العاصفة.