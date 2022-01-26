طليس انضم الى المعتصمين في محيط السرايا...اليكم التفاصيل!

أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" أن رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس، انضم الى المعتصمين الذين يواصلون تحركهم منذ السابعة صباحا، تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء. وقد عمدوا الى قطع السير عند تقاطع برج الغزال بعدما كان قطع أمام جريدة "النهار" ومدخل زقاق البلاط.