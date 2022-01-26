لبنان

بدء توافد المحتجين الى المحكمة العسكرية تضامنا مع الناشط ايلي هيكل

Lebanon 24
26-01-2022 | 03:10
A-
A+
Doc-P-911465-637787888315942568.jpg
Doc-P-911465-637787888315942568.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بدأ توافد المحتجين الى المحكمة العسكرية في بيروت تضامنا مع الناشط ايلي هيكل الذي جرى توقيفه الأسبوع الماضي تنفيذاً لمذكرة توقيف غيابية صادرة عن قاضي التحقيق العسكري نجاة أبو شقرا.
مواضيع ذات صلة
تضامنا مع الناشط ايلي هيكل... اعتصام أمام المحكمة العسكرية
lebanon 24
26/01/2022 13:57:09 Lebanon 24 Lebanon 24
إنتهاء الاعتصام امام المحكمة العسكرية في المتحف وحركة المرور ناشطة في المحلة (التحكم المروري)
lebanon 24
26/01/2022 13:57:09 Lebanon 24 Lebanon 24
إعتصام أمام المحكمة العسكرية في المتحف وحركة المرور خانقة في المحلة (التحكم المروري)
lebanon 24
26/01/2022 13:57:09 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس المحكمة العسكرية الجديد يباشر مهامه في هذا التاريخ
lebanon 24
26/01/2022 13:57:09 Lebanon 24 Lebanon 24

ايلي هيكل

المحكمة العسكرية

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:43 | 2022-01-26
06:00 | 2022-01-26
05:30 | 2022-01-26
05:05 | 2022-01-26
06:47 | 2022-01-26
06:36 | 2022-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website