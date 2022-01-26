بدء توافد المحتجين الى المحكمة العسكرية تضامنا مع الناشط ايلي هيكل

بدأ توافد المحتجين الى المحكمة العسكرية في بيروت تضامنا مع الناشط ايلي هيكل الذي جرى توقيفه الأسبوع الماضي تنفيذاً لمذكرة توقيف غيابية صادرة عن قاضي التحقيق العسكري نجاة أبو شقرا.