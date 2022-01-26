لبنان

توقيع اتفاقيتَي تزويد ونقل الكهرباء من الأردن وسوريا إلى لبنان... إليكم التفاصيل

Lebanon 24
26-01-2022 | 03:44
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قال وزير الطاقة وليد فياض،  خلال توقيع اتفاقيتَي تزويد ونقل الكهرباء من الأردن وسوريا إلى لبنان "أننا سنؤمن 250 ميغاوات من الكهرباء بالتعاون مع الاردن ومؤازرة الاشقاء في سوريا"، مضيفاً أنه يبقى سريان مفعول هذه الإتفاقية بانتظار تمويل البنك الدولي الذي من المنتظر أن يتم خلال الشهرين المقبلين.
 
وأكد "أننا نعول على هذا العمل العربي المشترك لكي نوسع التعاون بين الدول العربية".
 
 
بدوره، اعرب وزير الطاقة الأردني صالح الخرابشة عن أمله بأن يتحسن مستوى الخدمة في قطاع الكهرباء اللبناني ليفتح المجال للتعاون في القطاعات الأخرى والتوجيهات السياسية في الأردن أن يتم التعاون مع لبنان على أكمل وجه.
 
 
من جهته، قال وزير الطاقة السوري غسان الزامل "أننا ندعم بشكل دائم كل مراحل التعاون العربي وهذا من اساسياتنا في الحكومة السورية التي كانت تصر على انجاح الملف باسرع ما يمكن وكان اشراف مباشر من رئاسة الحكومة على المهمات التي انجزت بوقت قياسي".
 
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