لبنان

بعد تراجع التغذية...توضيح من مؤسسة مياه بيروت!

Lebanon 24
26-01-2022 | 03:44
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اعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان أنه عطفًا على البيان الأخير الصادر عن مؤسسة كهرباء لبنان، فقد تعرضت محطات الضخ الرئيسية التي تتغذى بالتيار الكهربائي بشكل دائم من المؤسسة لانقطاع شبه تام بالتيار الكهربائي منذ يوم السبت الماضي، وهي محطات جعيتا، ضبية، الأشرفية، آبار المشرف.

وينعكس ذلك انقطاعًا شبه تام عن التغذية بالمياه في مناطق ساحل المتن، المتن الأوسط، الأشرفية، جنوب مدينة بيروت في برج البراجنة وحي السلم وعرمون.

تأسف مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان لما تؤول إليه الظروف الصعبة وتؤكد إعادة التغذية بالمياه إلى ما كانت عليه في السابق فور تحسن التغذية بالتيار الكهربائي. 
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