لجنة متابعة الناجحين بالجمارك طالبت ميقاتي وخليل بحلّ ملفهم

طالبت لجنة متابعة الناجحين بدورة خفراء الجمارك 2014 في بيان، الرئيس نجيب ميقاتي ووزير المالية الدكتور يوسف خليل التدخل لحل ملفهم العالق منذ أكثر من 8 سنوات "معاناة من إنتظار مرير والسعي في الطرق والاعلام وعلى أبواب السياسيين والزعماء للحصول على حقنا، وهو ان تتم عملية التحاقنا، وخصوصا بعد الإنتهاء من الأمور اللوجستية والمالية كافة لإنشاء دورة تنشئة عسكرية للدفعة الثانية".كما طالبوا الرئيس ميقاتي والوزير خليل "بالتواصل مع المجلس الأعلى للجمارك لحثه على التوقيع لإنهاء هذا المعاناة لان قرارات المجلس تتخذ بالاجماع ولكن العضو السيدة وسام الغوش تتريث وتتمهل في الامضاء وذلك لأسباب مجهولة على حساب مستقبلنا ضاربة بعرض الحائط مصير 500 شاب، أو إحالته عبر وزير المال الى مجلس الوزراء للبت به بصورة نهائية كما تنص المادة 14 من قانون الجمارك في حال حصول خلاف".