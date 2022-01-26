لبنان

الثلوج تقفل طريق ضهر البيدر (صور)

Lebanon 24
26-01-2022 | 04:48
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قطع طريق ضهر البيدر أمام جميع السيارات بسبب تراكم الثلوج.
 
 
 
 
 
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