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لبنان
الثلوج تقفل طريق ضهر البيدر (صور)
Lebanon 24
26-01-2022
|
04:48
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قطع طريق ضهر البيدر أمام جميع السيارات بسبب تراكم الثلوج.
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ضهر البيدر
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