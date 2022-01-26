درويش تابع أزمة الكهرباء في طرابلس مع وزير الطاقة

تابع عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب الدكتور علي درويش واقع تغذية مدينة طرابلس بالكهرباء مع وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض خلال زيارة له في مكتبه في الوزارة، وناقشا واقع أزمة الكهرباء الانقطاع الدائم للتيار وانخفاض مستوى التغذية الكهربائية لبعض المناطق ومنها طرابلس والتي تفاقمت في الآونة الأخيرة في لبنان.كما اطلع درويش على خطة الكهرباء التي وضعها فياض على المدى القريب والبعيد، والاتفاقات التي حصلت لوصول الغاز المصري إلى لبنان المعني الأول بانتشال كثير من اللبنانيين من الظلام.وأشار درويش إلى "وضع محولات الكهرباء داخل مدينة طرابلس التي تشهد أعطالا باستمرار والعمل على ضرورة توفير الحد الادنى من المعونات الكفيلة بداية بوقف الانهيار وتأمين الممكن من المقومات الحياتية من غذاء وماء وكهرباء ودواء".وختم :"يبقى ملف الكهرباء ضمن قائمة الأولويات باعتباره حاجة ملحة ويتوجب ارساء الحل سريعا لأزمة القطاع المزمنة".