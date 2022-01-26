رسالة بمناسبة اليوم الوطني الـ73 للهند

بمناسبة اليوم الوطني الـ73 للهند، وجه سفير الهند في لبنان الدكتور سهيل اجاز خان، رسالة عبر "لبنان 24":





الدستور الهندي

يعدّ الدستور الهندي أطول دستور مكتوب في العالم. ينشئ دستور الهند جمهورية ديمقراطية واشتراكية وعلمانية ذات سيادة ويضمن لجميع مواطني الهند والعدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وحرية الفكر والتعبير والمعتقد والإيمان والعبادة والمساواة في المكانة والفرص وتعزيز الأخوة بين الشعب الهندي لضمان كرامة الفرد ووحدة وسلامة الأمة، كما يضمن الدستور الحق الأساسي للمواطنين ويسرد أيضًا الواجبات التي يجب على المواطنين اتباعها من أجل المساهمة في إقامة دولة مزدهرة ودولة ملزمة بحكم..



عمريت محوتساف: Amrit Mahotsav

تعتبر الاحتفالات هذا العام أكثر أهمية لأن هذه هي الذكرى 75 لاستقلال الهند. في 15 أغسطس من العام الماضي، احتفلنا بعيد استقلال الهند ال75 وهذا العام سنكمل 75 عامًا على استقلال الهند في 15 أغسطس. في هذه المناسبة الخاصة ، أطلق فخامة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي احتفالات تحت شعار آزادي. كا عمريت محوتساف. تمّ إطلاق هذا المهرجان الضخم لاستقلالنا من قبل رئيس الوزراء مودي في 12 مارس من العام الماضي من Sabarmati Ashram في ولاية غوجارات في الهند. في مثل هذا اليوم أي في 12 مارس 1930 وفي نفس المكان، بدأ المهاتما غاندي، رائد حركة الحرية لدينا ، حركة العصيان المدني ضد الحكم البريطاني. يحتفل هذا المهرجان الضخم لاستقلالنا بنضالنا من أجل الحرية بالإضافة إلى 4 ركائز أخرى ، والتي أطلق عليها فخامة رئيس الوزراء، Ideas @ 75 وActions @ 75 و Resolves @ 75 و Achievements @ 75.



هذا المهرجان الضخم هو تجسيد لجميع نقاط القوة الاجتماعية والثقافية في الهند، والتقدم السياسي، والتطورات الاقتصادية على مدى ال 75 عامًا الماضية. هذه أيضًا مناسبة لاستهداف 100 عام من استقلال الهند في الـ 25 عامًا القادمة ولتمكين رؤية فخامة رئيس الوزراء مودي لتفعيل India 2.0 ، التي تغذيها روح Atamanirbhar Bharat ، أي الهند المعتمدة على نفسها.



نظمت السفارة الهندية أكثر من 60 نشاطًا في إطار عمريت محوتساف منذ مارس من العام الماضي وتمت هذه الأنشطة تحت إطار الأحداث الثقافية والتجارية ، والاحتفال باليوغا والأيورفيدا ،و الترويج السياحي ، والفعاليات التي تحتفل بشراكاتنا التنموية ، والاحتفال بأبطالنا الوطنيين ، إلخ. وقد شارك المجتمع الهندي في لبنان بأغلبية ساحقة في جميع هذه الأنشطة. كما شارك أصدقاؤنا اللبنانيون في هذه الأنشطة في مناسبات مختلفة. أود أن أشكر بشكل خاص مركز ايليت الثقافي ، ومؤسسة مخزومي ،وDiaLeb ، مؤسسة عرفان ، غرف التجارة في بيروت ، صيدا ، طرابلس ، زحلة وعاليه ، جمعية تنمية العلاقات اللبنانية الهندية (ADLIR) ، نقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة في لبنان (ATTAL) ، ومنظمات اليوغا مثل Art of Living و Maharishi Yoga والعديد من الجامعات اللبنانية للتعاون معنا في أنشطة مختلفة تحت راية Amrit Mahotsav.



الهند: ديمقراطية واقتصاد

الهند هي أكبر ديمقراطية في العالم. في السنوات الـ 75 الماضية ، لم تستمر الديمقراطية الهندية فحسب ، بل ازدهرت أيضًا وأصبحت أقوى وأقوى. لدينا ديمقراطية متعددة المستويات من مستوى القرية إلى المستوى الوطني. إن الديمقراطية الهندية متجذرة بعمق في نظام القيم القديم لدينا القائم على مُثُل ساتياميف جايتي ، أي أن الحقيقة هي السائدة دائمًا، فاسودهايف كوتومبكام ، أي أن العالم عائلة واحدة ومبادئ الوحدة في التنوع واللاعنف. كما أعطانا فخامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي شعار Sabka Saath Sabka Vikas، أي معًا من أجل تنمية الجميع.



الهند هي واحدة من أكبر وأسرع الاقتصادات نموا في العالم. نحن نسير بشكل جيد نحو هدفنا المتمثل في تحقيق اقتصاد بقيمة 5 تريليون دولار في السنوات القليلة المقبلة مع المبادئ التوجيهية لـ Atamanirbhar Bharat ، أي الهند التي تعتمد على الذات والهند تصبح عالمية، وصنع في الهند، ومحلية للعالمية. شهدت الهند أيضًا انتعاشًا مذهلاً من الركود المرتبط بـكوفيد وهي بالفعل على طريق كونها واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا. خلال فترة كوفيد، كانت الهند دولة رائدة في توفير الأدوية واللقاحات للعالم. على الرغم من تحديات كوفيد19 الخاصة بنا، قدمت الهند الأدوية لما يقرب من 150 دولة وقدمت أيضًا أكثر من 70 مليون جرعة من اللقاحات. كان برنامج التطعيم الهندي ضد كوفيد19 هو الأكبر والأسرع. في فترة تزيد قليلاً عن عام واحد ، قدمنا أكثر من 1.6 مليار جرعة لقاح. تلقى ما يقرب 95٪ من السكان فوق سن 18 عامًا الجرعة الأولى وتلقى أكثر من 70٪ من السكان فوق سن 18 عامًا الجرعتين.



كعضو مسؤول في المجتمع الدولي ، لطالما ساهمت الهند في تعزيز السلام والمساواة بين الدول. إن الهند ملتزمة دائمًا بالتعددية وسيادة القانون ونظام دولي عادل ومنصف. فالهند حاليا هي عضو في مجلس الأمن الدولي لمدة عامين. يمكن تلخيص أولويات عضويتنا في هيئة أغسطس هذه في نهجنا 5 S ، أي Samman يعني الاحترام ، Samvad يعني الحوار، Sahyog يعني التعاون، Shanti يعني السلام و Samriddhi يعني الرخاء للجميع. كما دعمت الهند دائمًا الجهود المبذولة لإرساء سلام دائم في الشرق الأوسط. تحتفل الهند من كل عام بيوم الوطني في 26 يناير. وفي مثل هذا اليوم من عام 1950 أصبحت الهند جمهورية، ودخل دستور الهند حيز التنفيذ. نحتفل هذا العام باليوم الوطني الثالث والسبعين للهند. وبهذه المناسبة ، أود أن أنقل أطيب تمنياتي لجميع الهنود والأشخاص ذو الأصول الهندية الذين يعيشون في لبنان.يعدّ الدستور الهندي أطول دستور مكتوب في العالم. ينشئ دستور الهند جمهورية ديمقراطية واشتراكية وعلمانية ذات سيادة ويضمن لجميع مواطني الهند والعدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وحرية الفكر والتعبير والمعتقد والإيمان والعبادة والمساواة في المكانة والفرص وتعزيز الأخوة بين الشعب الهندي لضمان كرامة الفرد ووحدة وسلامة الأمة، كما يضمن الدستور الحق الأساسي للمواطنين ويسرد أيضًا الواجبات التي يجب على المواطنين اتباعها من أجل المساهمة في إقامة دولة مزدهرة ودولة ملزمة بحكم..تعتبر الاحتفالات هذا العام أكثر أهمية لأن هذه هي الذكرى 75 لاستقلال الهند. في 15 أغسطس من العام الماضي، احتفلنا بعيد استقلال الهند ال75 وهذا العام سنكمل 75 عامًا على استقلال الهند في 15 أغسطس. في هذه المناسبة الخاصة ، أطلق فخامة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي احتفالات تحت شعار آزادي. كا عمريت محوتساف. تمّ إطلاق هذا المهرجان الضخم لاستقلالنا من قبل رئيس الوزراء مودي في 12 مارس من العام الماضي من Sabarmati Ashram في ولاية غوجارات في الهند. في مثل هذا اليوم أي في 12 مارس 1930 وفي نفس المكان، بدأ المهاتما غاندي، رائد حركة الحرية لدينا ، حركة العصيان المدني ضد الحكم البريطاني. يحتفل هذا المهرجان الضخم لاستقلالنا بنضالنا من أجل الحرية بالإضافة إلى 4 ركائز أخرى ، والتي أطلق عليها فخامة رئيس الوزراء، Ideas @ 75 وActions @ 75 و Resolves @ 75 و Achievements @ 75.هذا المهرجان الضخم هو تجسيد لجميع نقاط القوة الاجتماعية والثقافية في الهند، والتقدم السياسي، والتطورات الاقتصادية على مدى ال 75 عامًا الماضية. هذه أيضًا مناسبة لاستهداف 100 عام من استقلال الهند في الـ 25 عامًا القادمة ولتمكين رؤية فخامة رئيس الوزراء مودي لتفعيل India 2.0 ، التي تغذيها روح Atamanirbhar Bharat ، أي الهند المعتمدة على نفسها.نظمت السفارة الهندية أكثر من 60 نشاطًا في إطار عمريت محوتساف منذ مارس من العام الماضي وتمت هذه الأنشطة تحت إطار الأحداث الثقافية والتجارية ، والاحتفال باليوغا والأيورفيدا ،و الترويج السياحي ، والفعاليات التي تحتفل بشراكاتنا التنموية ، والاحتفال بأبطالنا الوطنيين ، إلخ. وقد شارك المجتمع الهندي في لبنان بأغلبية ساحقة في جميع هذه الأنشطة. كما شارك أصدقاؤنا اللبنانيون في هذه الأنشطة في مناسبات مختلفة. أود أن أشكر بشكل خاص مركز ايليت الثقافي ، ومؤسسة مخزومي ،وDiaLeb ، مؤسسة عرفان ، غرف التجارة في بيروت ، صيدا ، طرابلس ، زحلة وعاليه ، جمعية تنمية العلاقات اللبنانية الهندية (ADLIR) ، نقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة في لبنان (ATTAL) ، ومنظمات اليوغا مثل Art of Living و Maharishi Yoga والعديد من الجامعات اللبنانية للتعاون معنا في أنشطة مختلفة تحت راية Amrit Mahotsav.الهند هي أكبر ديمقراطية في العالم. في السنوات الـ 75 الماضية ، لم تستمر الديمقراطية الهندية فحسب ، بل ازدهرت أيضًا وأصبحت أقوى وأقوى. لدينا ديمقراطية متعددة المستويات من مستوى القرية إلى المستوى الوطني. إن الديمقراطية الهندية متجذرة بعمق في نظام القيم القديم لدينا القائم على مُثُل ساتياميف جايتي ، أي أن الحقيقة هي السائدة دائمًا، فاسودهايف كوتومبكام ، أي أن العالم عائلة واحدة ومبادئ الوحدة في التنوع واللاعنف. كما أعطانا فخامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي شعار Sabka Saath Sabka Vikas، أي معًا من أجل تنمية الجميع.الهند هي واحدة من أكبر وأسرع الاقتصادات نموا في العالم. نحن نسير بشكل جيد نحو هدفنا المتمثل في تحقيق اقتصاد بقيمة 5 تريليون دولار في السنوات القليلة المقبلة مع المبادئ التوجيهية لـ Atamanirbhar Bharat ، أي الهند التي تعتمد على الذات والهند تصبح عالمية، وصنع في الهند، ومحلية للعالمية. شهدت الهند أيضًا انتعاشًا مذهلاً من الركود المرتبط بـكوفيد وهي بالفعل على طريق كونها واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا. خلال فترة كوفيد، كانت الهند دولة رائدة في توفير الأدوية واللقاحات للعالم. على الرغم من تحديات كوفيد19 الخاصة بنا، قدمت الهند الأدوية لما يقرب من 150 دولة وقدمت أيضًا أكثر من 70 مليون جرعة من اللقاحات. كان برنامج التطعيم الهندي ضد كوفيد19 هو الأكبر والأسرع. في فترة تزيد قليلاً عن عام واحد ، قدمنا أكثر من 1.6 مليار جرعة لقاح. تلقى ما يقرب 95٪ من السكان فوق سن 18 عامًا الجرعة الأولى وتلقى أكثر من 70٪ من السكان فوق سن 18 عامًا الجرعتين.كعضو مسؤول في المجتمع الدولي ، لطالما ساهمت الهند في تعزيز السلام والمساواة بين الدول. إن الهند ملتزمة دائمًا بالتعددية وسيادة القانون ونظام دولي عادل ومنصف. فالهند حاليا هي عضو في مجلس الأمن الدولي لمدة عامين. يمكن تلخيص أولويات عضويتنا في هيئة أغسطس هذه في نهجنا 5 S ، أي Samman يعني الاحترام ، Samvad يعني الحوار، Sahyog يعني التعاون، Shanti يعني السلام و Samriddhi يعني الرخاء للجميع. كما دعمت الهند دائمًا الجهود المبذولة لإرساء سلام دائم في الشرق الأوسط.