لبنان

عاصفة مخيفة ورياح غير مألوفة.... تسجيل صوتي ينتشر عبر "الواتساب"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-01-2022 | 05:31
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ينتشر تسجيل صوتي عبر مجموعات "الواتساب" يتحدث خلاله شخص اسمه جوني أيوب يعرّف عن نفسه كمدير لمصلحة الأرصاد الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي ويحذر اللبنانيين من عاصفة مقبلة خلال ساعتين ويدعوهم للعودة سريعا الى منازلهم.

"لبنان 24" تواصل مع مصلحة الأرصاد الجوية التي نفت نفيا قاطعا ان يكون المتحدث من طاقمها مؤكدة ان كل ما يصدر عنها يتم نشره رسميا عبر مختلف مواقعها.

لبنان

خاص

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