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لبنان
الخازن: "عَبّوا جيابهم على ضهر كرامة شعب"
Lebanon 24
26-01-2022
|
05:54
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كتب النائب فريد هيكل الخازن عبر حسابه على "تويتر":
"كسروان وجبيل إلها أيام
لا كهرباء ولا مياه
50 مليار $ دين هُدروا كهرباء وسدود
عَبّوا جيابهم على ضهر كرامة شعب
دبّرو راسكم كفى ظلم
وكفى نهب وكفى اهانة للناس".
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