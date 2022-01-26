لبنان

الخازن: "عَبّوا جيابهم على ضهر كرامة شعب"

Lebanon 24
26-01-2022 | 05:54
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كتب النائب فريد هيكل الخازن عبر حسابه على "تويتر":
 
"كسروان وجبيل إلها أيام 
لا كهرباء ولا مياه
50 مليار $ دين هُدروا كهرباء وسدود
عَبّوا جيابهم على ضهر كرامة شعب 
دبّرو راسكم كفى ظلم 
وكفى نهب وكفى اهانة للناس".
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