الخازن: "عَبّوا جيابهم على ضهر كرامة شعب"

كتب النائب فريد هيكل الخازن عبر حسابه على "تويتر":

"كسروان وجبيل إلها أياملا كهرباء ولا مياه50 مليار $ دين هُدروا كهرباء وسدودعَبّوا جيابهم على ضهر كرامة شعبدبّرو راسكم كفى ظلموكفى نهب وكفى اهانة للناس".