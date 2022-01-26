لبنان

والدة كركي في ذمة الله

Lebanon 24
26-01-2022 | 06:10
A-
A+
Doc-P-911539-637787994308231144.png
Doc-P-911539-637787994308231144.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غيب الموت والدة المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، سعاد محمد أمين بدر الدين. 
 
صلي على جثمانها ووريت الثرى في جبانة بلدتها حاروف عصر امس الثلاثاء. واعتذرت العائلة عن عدم فتح باب العزاء بسبب الاوضاع الصحية.
المصدر: الوكالة الوطنية
مواضيع ذات صلة
إيطاليا‬⁩ تسجّل ارتفاعا كبيرا في إصابات كورونا بلغت 186740 إصابة جديدة و468 حالة وفاة
lebanon 24
26/01/2022 17:23:11 Lebanon 24 Lebanon 24
14 حالة وفاة بكورونا في لبنان.. ماذا عن الإصابات؟
lebanon 24
26/01/2022 17:23:11 Lebanon 24 Lebanon 24
وفاة إبنة أشهر شعراء مصر بأزمة قلبية مفاجئة
lebanon 24
26/01/2022 17:23:11 Lebanon 24 Lebanon 24
وفاة المصمم الفرنسي Thierry Mugler عن 73 عاما
lebanon 24
26/01/2022 17:23:11 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

تعازي ووفيات

محمد كركي

وفاة

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:03 | 2022-01-26
09:05 | 2022-01-26
10:12 | 2022-01-26
10:10 | 2022-01-26
09:47 | 2022-01-26
09:35 | 2022-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website