والدة كركي في ذمة الله

غيب الموت والدة المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، سعاد محمد أمين بدر الدين.



صلي على جثمانها ووريت الثرى في جبانة بلدتها حاروف عصر امس الثلاثاء. واعتذرت العائلة عن عدم فتح باب العزاء بسبب الاوضاع الصحية.