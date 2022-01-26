لبنان

جلسة لمجلس الأمن حول لبنان في آذار المقبل

Lebanon 24
26-01-2022 | 06:08
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استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونيسكا. وأبلغها أنّ "تحقيقاً فتح في حادثة الاعتداء على دورية اليونيفيل في بلدة رامية تمهيداً لتحديد المسؤولية"، وأكّد "رفض لبنان التعرض للقوات الدولية العاملة في الجنوب وضرورة التنسيق مع الجيش تفادياً لتكرار مثل هذه الاعتداءات".
 
 
وشدّد عون على أنّ "لبنان جاهز لمعاودة التفاوض لترسيم الحدود البحرية الجنوبية على نحو يحفظ حقوق الدولة اللبنانية وسيادتها".
 
 
ورحّب عون بالمبادرة الكويتية، وقال إنّ "الأجوبة اللبنانية عليها سينقلها وزير الخارجية الى الاجتماع الوزاري العربي في الكويت".
 
أمّا فرونيسكا، فأعلنت بعد لقائها عون أنّ "مجلس الأمن سيعقد في آذار المقبل جلسة حول لبنان يقدم خلالها الأمين العام تقريراً عن تطور الأوضاع اللبنانية".
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