لبنان

بيان عن مياه لبنان الجنوبي بخصوص إعادة التيار

Lebanon 24
26-01-2022 | 06:22
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 اعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان، انها "تعمل مع مؤسسة كهرباء لبنان لإعادة التيار وتشغيل خطوط الخدمات العامة لمنشآتنا".
المصدر: الوكالة الوطنية
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مياه لبنان الجنوبي

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