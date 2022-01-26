ماذا يحصل في بعض المدارس؟

لا يقدم بعض المدارس الخاصة على إقفال الصفوف نتيجة إصابات الطلاب بكورونا الا بعد التأكد من وجود 3 حالات إصابات مؤكدة في الصف الواحد، حينها فقط توقف الدروس في الفصل. وهو ما يخلق حالة قلق لدى الاسرة التعليمية والأهالي على حد سواء.