لبنان

ماذا يحصل في بعض المدارس؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-01-2022 | 06:31
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لا يقدم بعض المدارس الخاصة  على إقفال الصفوف نتيجة إصابات الطلاب بكورونا الا بعد التأكد من وجود 3 حالات إصابات مؤكدة في الصف الواحد، حينها فقط توقف الدروس في الفصل. وهو ما يخلق حالة قلق لدى الاسرة التعليمية والأهالي على حد سواء.
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