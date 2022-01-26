لبنان

اتحاد بلديات الضنية اعلن جهوزيته التامة لمواجهة تداعيات العاصفة

Lebanon 24
26-01-2022 | 06:36
A-
A+
Doc-P-911551-637788009411274796.jpg
Doc-P-911551-637788009411274796.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
افاد رئيس إتحاد بلديات الضنية محمد سعدية "الجهوزية التامة للاتحاد إستعدادا لمواجهة تداعيات العاصفة الجوية"، واوضح في بيان أن "آليات الإتحاد تعمل بالتعاون مع بقية بلديات المنطقة من أجل إبقاء الطرق مفتوحة أمام المواطنين، وتحديدا الطرق الجبلية المرتفعة"، مشيرا الى ان الطرق الرئيسية والفرعية في المنطقة مفتوحة بكاملها، وآليات الإتحاد وورشه بالتنسيق مع البلديات في الضنية مستنفرة لمواجهة العاصفة المقبلة على مدار الساعة".
 
وأعلن "حصول الإتحاد وبلديات الضنية على أربعين طنا من الملح من وزارة الأشغال العامة، بمساعدة من النائب جهاد الصمد، وقد تم توزيعها على البلديات والقرى الجردية من أجل وضعها على الجليد وإذابته، وإن شاء الله ستبقى الأمور تحت السيطرة بجهود العاملين في الإتحاد والبلديات".
 
وختم لافتا إلى أن "المركز الصحي الموجود في مركز الإتحاد في بلدة بخعون لمواجهة فيروس كورونا، يواصل عمله لمتابعة أي من الحالات الصحية الطارئة على مدار الساعة على الخط الساخن (06241123) ويقوم بتأمين الأدوية للمرضى، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، وذلك عبر سيارة الإسعاف التابعة له والعاملين في المركز من أطباء وممرضين".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:03 | 2022-01-26
09:05 | 2022-01-26
10:21 | 2022-01-26
10:12 | 2022-01-26
10:10 | 2022-01-26
09:47 | 2022-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website