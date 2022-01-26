ماذا الغى مجلس الوزراء في جلسة اليوم؟

انتهت جلسة مجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي الحكومي قبل قليل ويستكمل النقاش في مشروع قانون الموازنة غدا التاسعة صباحا.

وعلم " لبنان 24" انه تم خلال الجلسة الغاء بند منح وزير المالية والوزراء المختصين صلاحية مؤقتة لتعديل التنزيلات والشطور والنسب المتعلقة بالضرائب والشطور. وقد وصل النقاش خلال الجلسة الى البند 119 من اصل 139 بندا.