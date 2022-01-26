كلام إسرائيلي مهمّ حول المفاوضات الحدودية البحرية مع لبنان... ماذا في التفاصيل؟

قال وزير الطاقة الإسرائيلي إنّ "إسرائيل مستعدة لمواصلة المحادثات الحدودية البحرية مع لبنان".

وأعلن الوزير الإسرائيلي أنّ "المفاوضات الحدودية مع لبنان بوساطة أميركية ستستأنف الأسبوع المقبل"، وذلك بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".