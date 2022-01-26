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لبنان
كلام إسرائيلي مهمّ حول المفاوضات الحدودية البحرية مع لبنان... ماذا في التفاصيل؟
Lebanon 24
26-01-2022
|
07:04
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قال وزير الطاقة الإسرائيلي إنّ "إسرائيل مستعدة لمواصلة المحادثات الحدودية البحرية مع لبنان".
وأعلن الوزير الإسرائيلي أنّ "المفاوضات الحدودية مع لبنان بوساطة أميركية ستستأنف الأسبوع المقبل"، وذلك بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".
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