لبنان

فحوص لمصابين بفيروس كورونا في مخيم البداوي

Lebanon 24
26-01-2022 | 07:15
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أعلن فريق من وحدة الإسعاف والطوارئ في مستشفى الشهيد محمود الهمشري التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في مخيم البداوي، بالتنسيق والتعاون مع قيادة حركة فتح في الشمال، أنه سيقوم بإجراء فحوص PCR لمخالطين ولأشخاص تظهر عليهم اعراض الإصابة بفيروس كورونا، في قاعة الشهيد ياسر عرفات في المخيم.

وأشار الفريق أنه سيرافقه أطباء لمعاينة المرضى المصابين بالفيروس في منازلهم.
المصدر: الوكالة الوطنية
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