لبنان

بوشكيان: استجرار الطاقة من الأردن عبر سوريا قرار ايجابي على القطاع الصناعي

Lebanon 24
26-01-2022 | 07:57
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أشاد وزير الصناعة جورج بوشكيان باتّفاقيّة شراء ونقل الطاقة الكهربائيّة من الأردن عبر سوريا إلى لبنان، والتي ستؤمّن نحو 250 ميغاوات إضافيّة تُوضع على شبكة التوزيع، الأمر الذي سيرفع ساعات التغذيّة ويخفّض الاعتماد على المولّدات الخاصّة، ويقلّص الفاتورة النفطيّة والتلوّث.
وقال:" سوف ينعكس هذا الأمر ايجاباً على القطاع الصناعي برمّته، لا سيّما على المؤسّسات المعروفة باعتمادها على الطاقة المكثّفة والتي تصل نسبة كلفتها إلى ما فوق الأربعين في المئة وصولاً إلى ستين في المئة، من كلفة الانتاج".
أضاف:" إنّ استجرار الطاقة ضرورة قصوى، على أمل أن تزوّد الأردن لبنان بكمّيات إضافية تغطّي أكثر النقص عندنا، إلى حين ايجاد الحلً الكامل والمتكامل لأزمة الكهرباء".
وختم:" لا يعفي هذا الإجراء المهمّ والحيويّ والموقّت دور الدولة في المضي في وضع خطّة استراتيجيّة تعمل وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان على بلورتها وتنفيذها، لبناء معامل انتاج جديدة تولّد الطاقة وتغطّي الحاجة الاستهلاكيّة المتوقّعة لعشرين أو ثلاثين سنة المقبلة".
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