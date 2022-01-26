لبنان

فرنجيه استقبل شيا وبحثا في الاوضاع

Lebanon 24
26-01-2022 | 08:10
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استقبل رئيس "تيار المرده" سليمان فرنجيه في دارته في بنشعي، السفيرة الاميركية في لبنان دوروثي شيا والمستشار فادي حافظ، في حضور عضو المكتب السياسي في المرده الوزير السابق  روني عريجي، حيث تم البحث في مجمل الاوضاع والمستجدات الراهنة.
المصدر: الوكالة الوطنية
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سليمان فرنجية

دوروثي شيا

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