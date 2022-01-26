فرنجيه استقبل شيا وبحثا في الاوضاع

استقبل رئيس "تيار المرده" سليمان فرنجيه في دارته في بنشعي، السفيرة الاميركية في لبنان دوروثي شيا والمستشار فادي حافظ، في حضور عضو المكتب السياسي في المرده الوزير السابق روني عريجي، حيث تم البحث في مجمل الاوضاع والمستجدات الراهنة.