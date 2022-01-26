تعميم جديد لمصرف لبنان... ما مضمونه؟ (صور)

صدر عن مصرف لبنان تعميم جديد عن القرار الوسيط رقم 13407 حول تعديل القرار الاساسي رقم 13384 المتعلق بإجراءات إستثنائية للسحوبات النقدية.

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