لبنان

تعميم جديد لمصرف لبنان... ما مضمونه؟ (صور)

Lebanon 24
26-01-2022 | 08:12
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صدر عن مصرف لبنان تعميم جديد عن القرار الوسيط رقم 13407 حول تعديل القرار الاساسي رقم 13384 المتعلق بإجراءات إستثنائية للسحوبات النقدية.
 
التفاصيل في الصور المرفقة أدناه:
 
 
 
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