لبنان

ميقاتي استقبل وزيري الطاقة في الاردن وسوريا بحضور فياض

Lebanon 24
26-01-2022 | 08:18
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إستقبل  رئيس مجلس الوزراء  نجيب ميقاتي صباح اليوم في السراي الحكومي وزيري الطاقة في الاردن صالح الخرابشة وسوريا غسان الزامل في حضور وزير الطاقة والمياه وليد فياض،لمناسبة توقيع لبنان اتفاقا لاستيراد الطاقة من الاردن عبر سوريا.
وفي خلال اللقاء رحّب الرئيس ميقاتي بالضيفين الاردني والسوري. وقال:نحن نشكر الاردن وسوريا لتعاونهما في انجاز هذا المشروع الحيوي للبنان، والذي  سيساعد على حل ازمة الكهرباء في لبنان ".
وقال " في الاوقات الصعبة التي يمر بها لبنان، تأتي هذه الخطوة كمساهمة عملية مشكورة لحل ازماتنا المتراكمة، واننا نتطلع ايضا الى انجاز الخطوات اللازمة لاستجرار الغاز من مصر في اقرب وقت". 
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