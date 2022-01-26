لبنان

موظفو قصور العدل... "عالشمعة وضو التلفون" (صور)

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-01-2022 | 09:03
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بما تيسّر من ضوء، سواء كان نوراً منبعثاً من شمعة أو من هاتف نقّال، يعمل موظفو العدليات في لبنان في ظروف
 تشهد عليها الصور المرفقة بالخبر، علماً أن هذه الصور إلتقطت من قصري العدل في بعبدا وصيدا.
 نعرف أن من واجب العدالة رفع الظلم، لكن مَن سيرفع عن قصورها وعن قضاتها وموظفيها الظلام والظلامة؟ 
نكتفي بهذا التعليق...
 
 
 
 
 

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