لبنان

نداء عاجل من الأب خنيصر... 24 ساعة صعبة برفقة العاصفة (فيديو)

Lebanon 24
26-01-2022 | 10:10
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نشر الأب ايلي خنيصر المتخصص بشؤون الطقس مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على "فيسبوك" تحت عنوان "نداء عاجل" وفيه طالب اهالي القرى والجبال اتخاذ اقصى درجات الحيطة والحذر اذ اننا امام 24 ساعة صعبة برفقة العاصفة.
 
التفاصيل في الفيديو المرفق:
 
 
 
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ايلي خنيصر

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