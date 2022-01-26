تذكير بإقتراب إنتهاء مهلة التسجيل للإستفادة من برنامجي "أمان" والبطاقة التمويلية

ذكّرت وزارة الشؤون الإجتماعية المواطنين اللبنانيين بإنتهاء مهلة التسجيل للإستفادة من برنامجي شبكة دعم للحماية الإجتماعية (برنامج أمان وبرنامج البطاقة التمويلية) في 31 كانون الثاني 2022 أي بعد 5 أيام فقط.إشارة الى أنه للتسجيل، يجب تعبئة الإستمارة على daem.impact.gov.lb وإدخال المعلومات المطلوبة عن كلّ أفراد الأسرة. كما أن مركز تلقّي الإتصالات في خدمة المواطنين الراغبين في الحصول على المساعدة للتسجيل أو لتقديم الشكاوى على الرقم 1747.