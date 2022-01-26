كم بلغ حجم التداول على منصة "Sayrafa" لليوم؟

بلغ حجم التداول على منصة "Sayrafa" لهذا اليوم /53,000,000/$ ثلاثة وخمسون مليون دولار أميركي بمعدل 22400 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة "Sayrafa" وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص.