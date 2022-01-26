لبنان

فرونتسكا: توقيع عقد تزويد الكهرباء من الأردن خطوة مرحب بها

Lebanon 24
26-01-2022 | 10:35
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غردت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة يوانا فرونتسكا عبر "تويتر" قائلة: "إن توقيع عقد تزويد الكهرباء من الأردن إلى لبنان الذي تم اليوم، خطوة مرحب بها ويمكن أن تساعد في تخفيف حالات انقطاع الكهرباء لفترات طويلة. وبالتوازي، هناك حاجة للبدء في العمل على إصلاحات شاملة طال انتظارها لإصلاح هذا القطاع، الذي هو أمر أساسي للتعافي الاقتصادي". 
 

 
أضافت في تغريدة ثانية : "أشكر قداسة بطريرك الأرمن الأرثوذكس الكاثوليكوس آرام الأول كشيشيان على مناقشاتنا اليوم حول الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه السلطات الدينية في لبنان في تعزيز مبادئ التسامح والتعايش خلال هذه الفترة". 
 
وقالت في تغريدة ثالثة: "في لقائي اليوم مع الرئيس ميشال عون، ناقشنا الحاجة إلى مؤسسات دولة مستقرة وفعالة والى إحراز تقدم في الإصلاحات الطارئة والإنتخابات لوضع لبنان على سكة التعافي". 
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