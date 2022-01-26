فرونتسكا: توقيع عقد تزويد الكهرباء من الأردن خطوة مرحب بها

إن توقيع عقد تزويد الكهرباء من الأردن إلى لبنان الذي تم اليوم خطوة مرحّب بها ويمكن أن تساعد في تخفيف حالات انقطاع الكهرباء لفترات طويلة. بالتوازي، هناك حاجة للبدء في العمل على إصلاحات شاملة طال انتظارها لإصلاح هذا القطاع والذي هو أمر أساسي للتعافي الاقتصادي.
— Joanna Wronecka (@JWronecka) January 26, 2022
إن توقيع عقد تزويد الكهرباء من الأردن إلى لبنان الذي تم اليوم خطوة مرحّب بها ويمكن أن تساعد في تخفيف حالات انقطاع الكهرباء لفترات طويلة. بالتوازي، هناك حاجة للبدء في العمل على إصلاحات شاملة طال انتظارها لإصلاح هذا القطاع والذي هو أمر أساسي للتعافي الاقتصادي.