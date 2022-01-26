فرونتسكا: توقيع عقد تزويد الكهرباء من الأردن خطوة مرحب بها

غردت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة يوانا فرونتسكا عبر "تويتر" قائلة: "إن توقيع عقد تزويد الكهرباء من الأردن إلى لبنان الذي تم اليوم، خطوة مرحب بها ويمكن أن تساعد في تخفيف حالات انقطاع الكهرباء لفترات طويلة. وبالتوازي، هناك حاجة للبدء في العمل على إصلاحات شاملة طال انتظارها لإصلاح هذا القطاع، الذي هو أمر أساسي للتعافي الاقتصادي".

إن توقيع عقد تزويد الكهرباء من الأردن إلى لبنان الذي تم اليوم خطوة مرحّب بها ويمكن أن تساعد في تخفيف حالات انقطاع الكهرباء لفترات طويلة. بالتوازي، هناك حاجة للبدء في العمل على إصلاحات شاملة طال انتظارها لإصلاح هذا القطاع والذي هو أمر أساسي للتعافي الاقتصادي. — Joanna Wronecka (@JWronecka) January 26, 2022



أضافت في تغريدة ثانية : "أشكر قداسة بطريرك الأرمن الأرثوذكس الكاثوليكوس آرام الأول كشيشيان على مناقشاتنا اليوم حول الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه السلطات الدينية في لبنان في تعزيز مبادئ التسامح والتعايش خلال هذه الفترة".



وقالت في تغريدة ثالثة: "في لقائي اليوم مع الرئيس ميشال عون، ناقشنا الحاجة إلى مؤسسات دولة مستقرة وفعالة والى إحراز تقدم في الإصلاحات الطارئة والإنتخابات لوضع لبنان على سكة التعافي". أضافت في تغريدة ثانية : "أشكر قداسة بطريرك الأرمن الأرثوذكس الكاثوليكوس آرام الأول كشيشيان على مناقشاتنا اليوم حول الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه السلطات الدينية في لبنان في تعزيز مبادئ التسامح والتعايش خلال هذه الفترة".وقالت في تغريدة ثالثة: "في لقائي اليوم مع الرئيس ميشال عون، ناقشنا الحاجة إلى مؤسسات دولة مستقرة وفعالة والى إحراز تقدم في الإصلاحات الطارئة والإنتخابات لوضع لبنان على سكة التعافي".