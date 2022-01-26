صور معبرة للجيش "بعز العاصفة": رح نبقى صامدين ومتجذرين بوطنّا

نشر الجيش عبر حسابه الرسمي على فيسبوك مجموعة صور تظهر عناصره وهم يقومون بمهامهم وواجبهم الوطني أثناء العاصفة الثلجية التي تضرب لبنان.وأظهرت الصور عناصر الجيش يقفون على الطريق أمام الثلج المتراكم، متحديين البرد القارس.وعلق الجيش قائلا: متل الأرز، رح نبقى صامدين ومتجذرين بوطنّا.