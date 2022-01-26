وزارة الشؤون: انتهاء التسجيل للاستفادة من شبكة دعم في هذا التاريخ

ذكرت وزارة الشؤون الإجتماعية في بيان، "المواطنين اللبنانيين بانتهاء مهلة التسجيل للاستفادة من برنامجي شبكة دعم للحماية الإجتماعية (برنامج أمان وبرنامج البطاقة التمويلية) في 31 كانون الثاني 2022 أي بعد 5 أيام فقط. للتسجيل، يجب تعبئة الإستمارة على daem.impact.gov.lb وإدخال المعلومات المطلوبة عن كل أفراد الأسرة. كما أن مركز تلقي الإتصالات في خدمة المواطنين الراغبين في الحصول على المساعدة للتسجيل أو لتقديم الشكاوى على الرقم 1747".