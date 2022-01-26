لبنان

بوشكيان بحث في التعاون بين وزارة الصناعة وال USAID

Lebanon 24
26-01-2022 | 11:35
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اجتمع وزير الصناعة جورج بوشكيان، بعد ظهر اليوم، مع وفد من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية  USAID ضم: دوغلاس بالكو، رنى الحلو، مارك روستال، وداني معلولي. كما حضر المستشاران جان شمعون وليلى داغر. 
 
وأفاد بيان أنه "تم البحث في تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والوكالة وسبل تأمين التمويل لبرامج جديدة تعمل الوزارة على تنفيذها، لا سيما إرساء الحوكمة ووزارة صناعة إلكترونية ترتبط أقسامها ومصالحها الإقليمية المنتشرة في المناطق بعضها ببعض عبر شبكة الكترونية متطورة يتم عبرها تبادل المعاملات الادارية والمعلومات لتسهيل أمور المواطنين وأصحاب الشأن، والإسراع في تلبية المطالب وتخفيف الكلفة والوقت". 
 
وشكر بوشكيان القيمين على الوكالة الأميركية، متطلعا إلى "إقامة علاقات مستقبلية متينة معها تساعد على فتح آفاق الأسواق الأميركية أمام القطاع الصناعي ومساعدته على التصدير، وفق المعايير والمواصفات الأميركية".
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