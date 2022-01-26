لبنان

قائمقام حاصبيا أوعز بإقفال طريق حاصبيا - راشيا الوادي

Lebanon 24
26-01-2022 | 11:37
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طلب قائمقام حاصييا رواد سلوم من "الأجهزة الأمنية قطع طريق عام حاصبيا - راشيا لغاية صباح يوم الغد، نظرا إلى اشتداد فعالية العاصفة الثلجية وبدء تراكم الثلوج، إضافة إلى سوء وضع الطريق في بلدة مرج الزهور بسبب وجود شاحنة نقل عالقة وبعض السيارات الأمر الذي أدى إلى احتجاز عدد من المواطنين". 
 
كما تمنى سلوم على "المواطنين ملازمة منازلهم والتقيد بإرشادات وتوجيهات القوى الأمنية حفاظا على أمنهم وسلامتهم". 
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