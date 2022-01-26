15 حالة وفاة بكورونا في لبنان.. ماذا عن الإصابات؟

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 8639 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 882783.

كما وسجل لبنان 15 حالة وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 9528.