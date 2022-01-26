لبنان

مجلس تنمية قضاء البترون: أمنا المازوت لمولدات الكهرباء وأصلحنا محطات ارسال ألفا

Lebanon 24
26-01-2022 | 11:42
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أعلن مجلس تنمية قضاء البترون في بيان، أنه "بعدما أمضى اهالي بلدة تنورين اوقاتا صعبة نتيجة ما تسببت به العاصفة الطبيعية من أعطال في الكهرباء والمياه والاتصالات والانترنت، تحرك المجلس برئاسة المحامي مجد حرب على الأرض وأمن المازوت اللازم لمولدات الكهرباء مما سمح بزيادة ساعات التغذية بالتيار الكهربائي والتخفيف من المعاناة مع البرد القارس في العاصفة".
 
وأشار البيان الى أنه "نتيجة مساعي المجلس ايضا، تم اصلاح محطات ارسال شركة ألفا، في حين يتواصل اصلاح محطات إرسال شركة أم. تي. سي. وشكر المجلس المسؤولين في الشركة الأولى على تجاوبهم السريع"، لافتا الى أن "بلدية تنورين أمنت المازوت لمحطة المياه لتفادي انقطاع المياه عن القرية بعد ان تعذر ذلك على وزارة الطاقة وفي انتظار ان تقوم الوزارة بواجباتها".
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