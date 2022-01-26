حسن عز الدين والموسوي عرضا مع بو حبيب تسهيل إجراءات بعض معاملات الطلاب في الخارج

زار عضوا كتلة "الوفاء للمقاومة" النائبان حسن عز الدين وابراهيم الموسوي وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبد الله بو حبيب، في مكتبه بالوزارة في بيروت، وتم البحث في آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والمحلية.وقدم عز الدين والموسوي، بحسب بيان للكتلة، "مجموعة من المطالب التي تصب في مصلحة المواطن اللبناني وتخفف عن كاهله أعباء مادية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان، لا سيما في ما يتعلق بتسهيل إجراءات بعض المعاملات للطلاب الذين يتابعون تحصيلهم العلمي خارج لبنان".