لبنان

وزير الزراعة استقبل أولوسوي ورحب بدور تركيا الإيجابي للتغلب على الأزمة الاقتصادية اللبنانية

Lebanon 24
26-01-2022 | 12:04
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 استقبل وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن في مكتبه اليوم، السفير التركي علي باريش أولوسوي على رأس وفد من السفارة. 
 
وأفاد بيان أن خلال اللقاء "تم البحث في العلاقات الثنائية وتطوير التبادل التجاري، لاسيما في المجال الزراعي وإمكان رفع مستوى تبادل المنتجات الزراعية، وتسهيل زيادة تركيا الصادرات الزراعية اللبنانية الى أسواقها. كما تم النقاش حول الزيارة الوزارية اللبنانية لتركيا في الأول من شباط  وتبادل الأفكار حول اللقاء المرتقب بين وزيري الزراعة في البلدين". 
 
ورحب الحاج حسن بـ"الدور الايجابي الذي يمكن أن تلعبه تركيا للتغلب على الأزمة الاقتصادية اللبنانية وتخطي آثارها، في ظل الأزمة المالية والمعيشية التي يعاني منها لبنان"، مشددا على "بذل أقصى الجهود لتعزيز العلاقات الثنائية التي تمتاز بعمقها التاريخي والاخوة بين الشعبين". 
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