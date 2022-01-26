لبنان

مواطنون عالقون على طريق عام حاصبيا - راشيا نتيجة تراكم الثلوج ويناشدون المعنيين فتح الطريق

Lebanon 24
26-01-2022 | 12:23
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علق مواطنون على طريق عام حاصبيا - راشيا عند نقطة مرج الزهور نتيجة تراكم الثلوج، وناشدوا الدفاع المدني والقوى الأمنية فتح الطريق.
المصدر: الوكالة الوطنية
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حاصبيا - راشيا

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