لبنان

وزير الداخلية استقبل رائد خوري

Lebanon 24
26-01-2022 | 12:25
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استقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، في مكتبه، مساء اليوم، الوزير السابق رائد خوري، وتم البحث في الأوضاع العامة.
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بسام مولوي

رائد خوري

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