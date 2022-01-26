وزير الطاقة الأردني يكشف تفاصيل اتفاق نقل الكهرباء إلى لبنان.. هذا ما قاله

أشار وزير الطاقة الأردني صالح الخرابشة إلى أنه تم الإتفاق على نقل 150 ميغاوات كهرباء ليلا و250 ميغاوات نهارا من الأردن إلى لبنان.

ولفت في حديث إلى قناة "الحدث" إلى أن شبكة سوريا جاهزة لنقل الكهرباء من الأردن إلى لبنان.

وأكد الخرابشة أن "البنك الدولي سيوافق على تمويل مشروع نقل الكهرباء من الأردن إلى لبنان في شهر آذار". وشدد على أنه يتم إجراء محادثات مع الجانب الأميركي لاستثناء مشروع نقل الكهرباء من العقوبات.

وكان رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي قد استقبل اليوم في السراي الحكومي وزيري الطاقة في الاردن صالح الخرابشة وسوريا غسان الزامل في حضور وزير الطاقة والمياه وليد فياض، لمناسبة توقيع لبنان اتفاقا لاستيراد الطاقة من الاردن عبر سوريا.