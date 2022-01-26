لبنان

في شتورة - تعنايل... العاصفة تتسبب بسقوط أشجار السرو وقطع الطريق (صورة)

Lebanon 24
26-01-2022 | 12:57
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تسببت العاصفة الثلجية التي تزور لبنان بسقوط أشجار السرو في شتورة تعنايل، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24"
 
وتسبب سقوط الأشجار بقطع الطريق العام.
 
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